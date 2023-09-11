Аналитики считают, что украинским производителям осенью львиную долю сыра придется продавать через акции.

Украинские сети супермаркетов из-за более низкой цены могут начать закупать больше европейского сыра вместо отечественного. Об этом говорится на аналитической платформе "Инфагро".

Зато украинские сыроделы не сомневаются, что продажи вырастут даже несмотря на запланированное на начало осени увеличение цен сразу на 5%.

Однако, как считают эксперты, не факт, что надежды относительно роста потребительского спроса могут осуществиться. Они отмечают, что не исключено, что и осенью львиную долю сыра придется продавать через акции.

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"Дело в том, что в Европе сыр особо не подорожал, и после поднятия цен отечественными производителями сети могут принять решение о более значительных закупках европейского сыра. Нормальный брендовый сыр в Польше или Голландии обойдется импортеру на 20% дешевле, чем сыр типа Тильзит (когда-то "русский", теперь "украинский" или "традиционный"), который им предлагают отечественные производители. И выбор сетей может оказаться не в пользу отечественного производителя", - поясняют аналитики.

Конкуренция с европейскими продуктами

Эксперты считают, что из-за насыщения украинского рынка недорогими импортными продуктами под наибольшей угрозой вытеснения из украинских супермаркетов на сегодня оказались молочная и животноводческая продукция, а также фрукты и овощи украинского производства.

В частности, нашествие импорта из заграницы касается даже консервации. Полки магазинов уже забиты предложениями из таких стран, как Польша. И для украинцев они более "привлекательны", учитывая доступность цены.

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