Из-за последствий полномасштабной войны Украине пришлось увеличивать импорт некоторых категорий продуктов.

Вследствие насыщения украинского рынка недорогими импортными продуктами (одновременно с сокращением собственного предложения и повышением цен на продукцию украинских сельскохозяйственных производителей), некоторые украинские продукты питания начинают проигрывать конкуренцию иностранным. Аграрные эксперты в комментарии УНИАН рассказали, что под наибольшей угрозой вытеснения из украинских супермаркетов на сегодня оказались молочная и животноводческая продукция, а также фрукты и овощи украинского производства.

Как считает руководитель общественной организации "Агрополитический диалог "Аграрный совет"" Инна Метелева, наша молочка проигрывает зарубежной по ряду причин.

"Сокращение производства в Украине (и, как следствие, рост цен на украинскую молочную продукцию – УНИАН), конкурентные цены на импортируемую продукцию, падение покупательной способности населения – следствием всего этого является увеличение присутствия импортных молочных продуктов или ингредиентов в магазинах", – отметила она в комментарии УНИАН.

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В свою очередь, глава Украинской ассоциации агропроизводителей Виктория Березкина говорит, что в случае сохранения тенденции, сложившейся на сегодня, кроме молочной отрасли, под угрозой вытеснения в украинских супермаркетах могут оказаться отечественные фрукты, овощи и продукция животноводства – именно эти категории являются высокодотационными в Евросоюзе.

"В этих категориях у нас будет и в дальнейшем наблюдаться падение, если государство не обратит на это внимание и не предоставит аграриям дотации, как в ЕС. Или не одобрит законодательные инициативы, которые уменьшат налоговую нагрузку или введут льготы для украинских аграриев", - подчеркнула она.

Что касается роста овощного и фруктового импорта, то здесь имеет место не только свежая продукция, но и консервация. На сегодня полки украинских магазинов завалены консервированными продуктами (преимущественно, из Польши), которые дешевле украинских аналогов более высокая стоимость украинской продукции вызвана как объективными экономическими факторами, так и тем, что производство европейских аграриев технологичнее, а следовательно, и дешевле.

Что импортируем больше всего

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин отметила, что в 2022 году, по сравнению с предыдущим годом, общий объем импорта продовольственных товаров в Украину сократился в среднем на треть. Этому способствовало усложнение и подорожание логистики, уменьшение населения Украины из-за миграции, снижение покупательной способности украинцев.

Однако, по словам аналитика, есть ряд товаров, импорт которых увеличился.

"Больше всего вырос импорт лука (105,5 тысяч тонн в 2022 году, что в 4,6 раз превышает показатель 2021 года, основные поставщики – Польша, Нидерланды, Молдова) и риса (87,6 тысяч тонн в 2022 году, что на 5% выше аналогичного показателя предыдущего года, основные поставщики – Китай, Индия, Пакистан)", – отметила Литвин.

По ее мнению, увеличение импорта этих товаров связано с временной оккупацией юга Украины и соответствующим сокращением собственного производства этих популярных на внутреннем рынке продуктов.

В Ассоциации агропроизводителей прогнозируют, что по результатам 2023 года общие объемы импорта аграрной продукции будут выше прошлогодних.

Согласно подсчетам Института аграрной экономики, за первые полгода 2023 года Украина уже увеличила закупки агропродукции за рубежом на 21% (до 3,5 млрд долл. в денежном измерении), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ученые отмечают, что характерным признаком агроимпорта в 2022-2023 годах стало появление среди основных импортируемых продуктов овощных культур. Основной акцент украинские импортеры сделали на закупке помидоров, лука, капусты, огурцов.

С начала 2023 года Украина увеличила импорт рыбных товаров (на 41%), которые традиционно занимают наибольшую часть закупок из-за рубежа. Также на четверть вырос импорт фруктов и орехов, алкогольных и безалкогольных напитков – более чем вдвое.

Что говорят ритейлеры

В компании АТБ рассказали, что для продажи в своей сети супермаркетов они импортируют обычно консервированные ананасы, манго, оливки, маслины, оливковое масло, кофе, чай, корма для животных.

Также сеть закупает в Польше, Турции и Италии макароны твердых сортов, поскольку их объем производства очень ограничен в Украине. Вместе с тем, они импортируют из Тайланда, Индии, Пакистана рис, потому что украинские производители в данном случае могут выступать лишь фасовщиками.

"В последнее время растет импорт готовых рыбных консервов или сырья, потому что в Украине нет возможности проводить вылов рыбы, или этот процесс очень ограничен из-за оккупации Черного и Азовского морей. Сырье или консервы поступают в основном из Литвы, Латвии, Польши, Тайланда", – комментируют в АТБ.

Обратная ситуация

Пока на полках украинских магазинов увеличивается количество европейских продуктов, европейские страны с целью защиты своих агропроизводителей запретили импорт ряда украинских аграрных товаров.

Так, Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия запретили импорт украинского зерна (транзит, при этом, разрешен). Запрет действует до 15 сентября, впрочем эти страны планируют продлить его до конца года.

Польша в перечень запретов на импорт хочет добавить и другие украинские продукты - в частности, малину.

Экспорт продуктов из Украины

США видят жизнеспособные маршруты для экспорта украинского зерна после выхода России из зернового соглашения, и считают реальным возобновление экспорта на довоенном уровне в течение следующих нескольких месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из американских чиновников.