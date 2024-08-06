В стране, которая является крупнейшим производителем пшеницы в Евросоюзе, фиксируется чрезмерное количество осадков.

Франция получит худший урожай пшеницы за последние 40 лет. Причина – чрезмерное количество осадков в стране, которая является крупнейшим производителем пшеницы в Евросоюзе, пишет Bloomberg.

Отмечается, что производство может снизиться до 25,2 млн тонн пшеницы в сезоне 2024-25, что на 27% ниже среднего пятилетнего показателя. Непрерывные дожди вместе с недостатком солнечного света и низкими температурами, способствующими развитию болезней, повлияли на урожайность и качество урожая в большинстве регионов выращивания.

Экстремальные погодные условия по всей Европе нанесли ущерб зерновым в этом сезоне. Фиксировались чрезмерные дожди на северо-западе Европы, засуха и высокие температуры вредят посевам кукурузы на востоке. На прошлой неделе французские фермеры обратились к правительству с призывом оказать финансовую помощь в связи с катастрофическим урожаем.

Видео дня

"Мы должны вернуться к 1983 году с его 24,5 миллионами тонн, чтобы найти такой низкий урожай во Франции. Вся французская зерновая отрасль должна пострадать от последствий этого исторического падения производства", – отметил директор Argus Media France Готье Ле Мольгат.

Несмотря на плохие прогнозы во Франции и меньший урожай в России, пшеница все еще торгуется у самого низкого уровня за последние четыре года, поскольку урожай в США обеспечивает рынок хорошим предложением.

Экспорт украинской агропродукции в ЕС

В мае ЕС одобрил продление "торгового безвиза" для Украины до 5 июня следующего года. Регламент включал в себя два защитных механизма, призванные отстаивать интересы европейских производителей.

Ранее УНИАН писал, что Украина приблизилась к лимитам на поставки в Евросоюз курятины, кукурузы и меда. Из этих категорий ближе всего к превышению квот находится мед: экспорт этого продукта достигает 89% от лимита. Если говорить о кукурузе и курятине, то здесь показатели составляют 67% и 59% соответственно.

Вас также могут заинтересовать новости: