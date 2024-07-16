В ЕС наблюдают за ситуацией по продуктам, которые являются чувствительными для европейского рынка.

Украина приблизилась к лимитам на поставки в Евросоюз курятины, кукурузы и меда. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.

Из этих категорий ближе всего к превышению квот находится мед: экспорт этого продукта достигает 89% от лимита. Если говорить о кукурузе и курятине, то здесь показатели составляют 67% и 59% соответственно.

Отметим, что по действующему регламенту предусматривается механизм "экстренного торможения" для отдельных категорий продуктов. Он должен сработать автоматически, если объемы импорта достигнут среднегодового импорта, зарегистрированного между 1 июля 2021-го и 31 декабря 2023 года.

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Торговля между Украиной и ЕС – что стоит внимания

Ранее сообщалось об экстренном введении Евросоюзом по шлины на импорт из Украины двух видов агропродукции – сахара и яиц. Эти шаги делают ради того, чтобы успокоить европейских фермеров.

Напомним, в мае ЕС одобрил продление "торгового безвиза" для Украины до 5 июня следующего года. Регламент включал в себя два защитных механизма, призванные отстаивать интересы европейских производителей. Один из них предусматривает в случае необходимости введение квот на некоторые товары. Речь, в частности, о птице, яйцах, сахаре, кукурузе и меде.

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