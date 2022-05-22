Все из-за того, что раньше часть гречневой крупы Украина покупала у РФ.

В Украине ожидаются дефицит и подорожание гречки. Популярная крупа может стоить до 90 гривень за килограмм.

Об этом говорится в сюжете программы "Сніданок з 1+1".

Аграрии уже сеют зерновые культуры. На Киевщине посевная идет по плану. Аграрии будут выращивать те крупы, которые больше всего нужны в Украине.

"Сейчас больше спроса на гречку, кукурузу, сою, потому что эти культуры имеют высокий внутренний спрос", - рассказала Елена Костенко, заместитель директора по вопросам селекции института земледелия.

Ситуация с гречкой довольно непростая. Дефицит социальной крупы уже ощущается. Все дело в том, что Украина наполовину зависима от импорта гречки, а что еще хуже - зависима от импорта из РФ. Каждый год украинцы потребляют 140 тысяч тонн популярной крупы, сами мы выращиваем только половину. Остальная гречка имеет русское происхождение. Страна-агрессор перевозила крупу в Казахстан, там меняла бирку и продавала Украине гречку.

Сергей Громовой, директор Международной ассоциации гречки рассказал, что из-за экспансии нашим фермерам стало невыгодно сеять гречку. Поэтому сейчас аграрии столкнулись с проблемами.

"Сегодня Россия фактически закрыта для поставки гречки. Мы стали ощущать большой дефицит на нашем рынке, как посевного материала, так и обычной гречки. И это приведет, через определенное время, через неделю-другую, к резкому подорожанию. Мы прогнозируем, что она будет стоить на менее 80-90 гривень, в зависимости от региона, за килограмм крупы", - отметил он.

Сейчас ситуацию может спасти Канада. Эта страна предоставит украинским аграриям 140 тонн семян гречихи. Ими смогут засеять поля фермеры с деоккупированных территорий, где еще не успели посеять ранние культуры.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Кабмине сказали, сколько собственного зерна хватит Украине в 2022 году.

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