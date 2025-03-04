Они начали действовать только сегодня.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассматривает возможность ослабления пошлин для Мексики и Канады.

Об этом в интервью Fox Business рассказал американский министр торговли Говард Лутник. По его словам, уже завтра администрация Трампа может объявить о снижении тарифов на мексиканские и канадские товары, подпадающие под действие Североамериканского соглашения о свободной торговле:

"И мексиканцы, и канадцы сегодня весь день говорили со мной по телефону, пытаясь донести, что для них будет лучше. И президент слушает, потому что вы знаете, что он очень, очень справедливый и очень умный".

По мнению министра, Трамп собирается договориться с этими странами. Он отметил, что на этот раз речь идет не о паузе в ведении пошлин. "Я думаю, что он понимает: вы делаете больше, а я как-то встречусь с вами посередине".

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США ввели новые пошлины

Напомним, в феврале президент Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин на большинство товаров, импортируемых из Канады и Мексики, начиная с 4 марта.

В ответ Канада объявила о введении 25% пошлин на американские товары на сумму около 30 миллиардов канадских долларов, с возможностью расширения до 155 миллиардов долларов в ближайшие три недели.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также заявила о намерении принять экономические меры в ответ на действия США.

Эти меры вызвали значительную обеспокоенность среди экономистов, которые предупреждают о возможных негативных последствиях для экономик трех стран, в частности по цепочкам поставок и потребительских цен.

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