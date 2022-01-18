Сейчас ограничения на ввоз мяса с птицы сняты в полном объеме.

С 17 января Евросоюз снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины, действовавшие с декабря 2020 года из-за птичьего гриппа.

Об этом сообщили в Госпотребслужбе Украины.

По словам председателя Госпотребслужбы Владиславы Магалецкой, продукция птицеводства составляет весомую долю украинских товаров, которые экспортируются в ЕС.

"Поэтому снятие ограничений Европейским Союзом имеет очень важное значение для наших экспортеров. Принятое решение позволяет возобновить экспорт продукции птицеводства со всей территории страны", - заявила она.

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Ранее ЕС признал зонирование Украины по высокопатогенному гриппу птицы. Ограничения касались карантинных зон, в которых были выявлены случаи болезни, а продукцию с неинфицированных территорий разрешали экспортировать в ЕС. Сейчас ограничение на ввоз мяса с птицы снято в полном объеме.

Как сообщалось, Украина в 2020 году обновила абсолютный рекорд по объемам экспорта курятины – 431 тысяча тонн, тогда как выручка от продажи продукции сократилась, составив 555 миллионов долларов (против 579 миллионов долларов в 2019 году). Кроме того, в прошлом году украинские экспортеры дважды сталкивались с запретами поставок курятины в Европейский Союз и ряд других стран, поэтому потенциал продаж был использован не полностью.

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