Украинская сторона всегда готова к провокациям, отметила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Украина готова к провокациям РФ во время экспорта зерна из украинских портов.

Об этом начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос, следует ли Украине готовиться к провокациям РФ при вывозе зерна из портов.

"Мы готовы к провокациям всегда, поскольку страна-террорист своим определением уже в мире известна. И сегодняшняя ракетная атака на Одесскую область тому подтверждение", - сказала она.

По словам Гуменюк, операция по вывозу зерна обеспечена военным компонентом, и для нее лучшим будет "режим тишины".

"Мы знаем о коварстве врага, понимаем, что нельзя доверять тем, кто не придерживается своих договоренностей", - добавила она.

В то же время Гуменюк не сказал, каким именно будет ответ, если РФ атакует корабль с украинским зерном, но выразила надежду на "абсолютно адекватную" реакцию мирового сообщества.

"Здесь невозможно прогнозировать в широкой перспективе, но международные договоренности, гарантии для того и получаются, чтобы все мировое сообщество, заинтересованное в решении продовольственного кризиса, было в этом задействовано и задействовано эффективно", - отметила она.

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

По состоянию на 15 июня Украине необходимо было вывезти на экспорт около 20 млн тонн зерна старого урожая.

29 июля Кубраков сообщил, что 10 судов с украинским зерном в портах "Одесса" и "Черноморск" уже готовы к отправке.

CNN Turk сообщило, что первое судно с украинским зерном должно прибыть в территориальные воды Турции в среду, 3 августа.

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