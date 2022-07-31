Украина готова к провокациям РФ во время экспорта зерна из украинских портов.
Об этом начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос, следует ли Украине готовиться к провокациям РФ при вывозе зерна из портов.
"Мы готовы к провокациям всегда, поскольку страна-террорист своим определением уже в мире известна. И сегодняшняя ракетная атака на Одесскую область тому подтверждение", - сказала она.
По словам Гуменюк, операция по вывозу зерна обеспечена военным компонентом, и для нее лучшим будет "режим тишины".
"Мы знаем о коварстве врага, понимаем, что нельзя доверять тем, кто не придерживается своих договоренностей", - добавила она.
В то же время Гуменюк не сказал, каким именно будет ответ, если РФ атакует корабль с украинским зерном, но выразила надежду на "абсолютно адекватную" реакцию мирового сообщества.
"Здесь невозможно прогнозировать в широкой перспективе, но международные договоренности, гарантии для того и получаются, чтобы все мировое сообщество, заинтересованное в решении продовольственного кризиса, было в этом задействовано и задействовано эффективно", - отметила она.
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.
Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.
По состоянию на 15 июня Украине необходимо было вывезти на экспорт около 20 млн тонн зерна старого урожая.
29 июля Кубраков сообщил, что 10 судов с украинским зерном в портах "Одесса" и "Черноморск" уже готовы к отправке.
CNN Turk сообщило, что первое судно с украинским зерном должно прибыть в территориальные воды Турции в среду, 3 августа.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Жатва в Украине: какой урожай ожидаем и как сможем поделиться им с миром
- В Украине дешевеет малина: какие цены на ягоду
- Зеленский объяснил, как экспорт украинского зерна поможет в войне с Россией