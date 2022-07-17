В Европе надеются, что переговоры под эгидой генерального секретаря ООН позволят быстро решить эту проблему.

Европейский Союз надеется, что с помощью ООН удастся найти быстрое решение, которое позволит обеспечить экспорт украинского зерна.

Об этом в блоге на сайте Европейской службы внешних действий написал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"В отношении вымышленного или реального влияния наших санкций на третьи страны, в частности африканские, которые значительно зависят от российского и украинского зерна и удобрений. Очень четко понятно, где заключается ответственность за продовольственный кризис. Наши санкции не направлены против российского экспорта зерна или удобрений. До сих пор именно российская агрессия и ее блокада в Черном море не позволяет Украине экспортировать зерно", - отметил Боррель.

Он подчеркнул, что переговоры под эгидой генерального секретаря ООН позволят быстро решить эту проблему.

"Я проинформировал своих африканских коллег, что мы готовы помочь им в преодолении любых осложнений, с которыми они могут столкнуться в связи с нашими санкциями. И в то же время призвал их не позволить обмануть себя ложью и дезинформацией со стороны российских властей по этой теме", - добавил Боррель.

Как сообщал УНИАН, вчера США и Саудовская Аравия договорились помочь Украине с экспортом зерна.

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