По словам министра обороны Турции, участники переговоров в Стамбуле нашли общий язык по техническим вопросам экспорта.

Коридор для экспорта агропродукции из Украины через Чёрное море может заработать на следующей неделе.

Об этом сообщает турецкое издание Yeni Şafak.

После четырехстороннего встречи между Россией, Украиной, ООН и Турцией в среду министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что обсуждения были "позитивными и конструктивными", и все стороны согласились создать координационный центр в Стамбуле для содействия экспорту украинского зерна.

По словам Акара, участники переговоров нашли общий язык по техническим вопросам, таким как безопасность судоходных путей для зерновых судов, а также совместный контроль на входе и выходе из портов.

Украинские и российские официальные лица вновь соберутся в Турции на следующей неделе, чтобы рассмотреть детали и подписать итоговое соглашение, добавил Акар.

Как сообщал УНИАН, 25 июня министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский объявил, что из Украины нужно вывезти 18 млн тонн зерновых старого урожая. Еще 60 млн тонн ожидается из нового урожая. На внутреннее потребление будет направлено 20 млн тонн, а значит, экспортировать нужно суммарно 58 млн тонн зерновых.

В связи с освобождением от оккупационных войск острова Змеиный в устье Быстрое судового хода Дунай - Черное море стало доступным для прохождения судов, перевозящих агропродукцию.

В то же время в ООН заявили, что экспорта украинского зерна через канал Черное море - Дунай недостаточно для преодоления угрозы глобального голода.

11 июля в украинские порты прибыли первые 8 иностранных судов для перевозки агропродукции.

13 июля Министерство национальной обороны Турции в Twitter объявило, что в Стамбуле завершились четырехсторонние переговоры по экспорту украинского зерна.

Позже стало известно, что представители России, Украины, Турции и ООН на встрече в Стамбуле согласовывали ключевые аспекты восстановления экспорта зерна из Украины через Черное море. В частности, зерно может отправляться из трех украинских портов в сопровождении конвоев, также должно быть прекращение огня. А турецкий флот будет инспектировать суда, прибывающие в украинские порты, чтобы решить опасения со стороны России по поводу того, что суда могут быть использованы для транспортировки западного оружия.

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