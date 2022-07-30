По словам президента, в Еленовке произошло сознательное массовое убийство украинских военнопленных.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя теракт в Еленовке, подчеркивает, что должно быть четкое юридическое признание России государством-спонсором терроризма.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Это было сознательное российское военное преступление, сознательное массовое убийство украинских военнопленных. Более 50-ти погибших", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что, когда защитники "Азовстали" выходили с завода, Организация Объединенных Наций и Международный Комитет Красного Креста выступили гарантами жизни и здоровья украинских воинов.

Президент напомнил, что Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины и уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратились с совместным заявлением в ООН и МККК как гарантам договоренностей относительно защитников "Азовстали".

"Поддерживаю это заявление. Сейчас гаранты должны реагировать, должны защитить жизни сотен украинских военнопленных", - сказал Зеленский.

Кроме того, он подчеркнул необходимость четкого юридического признания России государством-спонсором терроризма.

"Особенно сейчас я обращаюсь к Соединенным Штатам Америки: решение нужно, нужно сейчас. Россия доказала многочисленными терактами, что является крупнейшим источником терроризма в сегодняшнем мире. Это факт", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что украинская дипломатия вынесла информацию о российском ударе по Еленовке на самый высокий международный уровень.

"Совбез ООН проинформирован. Все участники международных отношений будут знать, что произошло на самом деле. России никого не удастся обмануть", - заверил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №210 пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Оленевке был российским террористическим актом.

По данным украинской разведки, военное преступление совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по лично