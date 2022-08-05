Все три судна теперь направляются в сторону Стамбула по морскому гуманитарному коридору.

Три судна с украинским зерном покинули украинские порты и направляются в сторону морского гуманитарного коридора.

Об этом пишет русская служба BBC со ссылкой на данные MarineTraffic.

Сухогруз Navistar утром в пятницу вышел из порта Одессы, а два других Rojen и Polarnet - из соседнего Черноморска.

В общей сложности на борту этих судов находится более 58 тысяч тонн кукурузы.

Все три судна теперь направляются в сторону Стамбула по морскому гуманитарному коридору.

Зерновой коридор в Черном море - что известно

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

29 июля Кубраков сообщил, что 10 судов с украинским зерном в портах "Одесса" и "Черноморск" уже готовы к отправке.

Утром 1 августа из Одесского морского порта вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тысяч тонн кукурузы.

2 августа первое судно с украинской кукурузой достигло побережья Турции и прощло проверку. После осмотра судно покинет Босфор и направится в ливанский порт Триполи.

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