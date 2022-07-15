Экспорт основных зерновых уменьшился.

В связи с полномасштабным военным вторжением России существенно сократился экспорт украинского зерна по сравнению с показателями прошлого года.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Экспорт зерновых с начала 2022-2023 маркетингового года (июль 2022 года – июнь 2023 года) по состоянию на 13 июля составил 556 тысяч тонн против 926 тысяч тонн на соответствующую дату прошлого МГ.

Экспорт основных зерновых уменьшился: кукурузы – на 17,4%, до 403 тыс. тонн; пшеницы – в 2,2 раза, до 113 тыс. тонн; ячменя – в 4,9 раза, до 37 тыс. тонн.

Муки экспортировано 1,3 тыс. тонн против 5,9 тыс. тонн годом ранее, в том числе пшеничной – 1 тыс. тонн против 5,8 тыс. тонн.

В июне 2022 года Украина экспортировала 2,17 млн. тонн зерновых, зернобобовых, масличных и продуктов их переработки, что на 470 тыс. тонн, или 25% больше, чем в предыдущем месяце.

Валютная выручка от экспорта продукции украинского агропромышленного комплекса с марта по май, за три месяца полномасштабной войны с РФ, примерно равна стоимости экспорта за один довоенный месяц.

Война в Украине и ситуация с зерном:

30 мая 2022 года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что мирового продовольственного кризиса, который провоцирует Россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

По состоянию на 7 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе такими, которые находятся под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" как подозреваемые в перевозке краденого зерна. Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о привлеченных судна. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата только Россия.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

10 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об активной фазе переговоров по поиску решений для преодоления глобального кризиса продовольствия.

23 июня лидеры стран-членов Европейского Союза на встрече в Брюсселе призвали Российскую Федерацию перестать воровать зерно в Украине и наносить удары по ее сельскохозяйственным объектам.

4 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каковы реальные шансы разблокировать экспорт украинского зерна.

В начале июля 2022 года благодаря освобождению Змеиного от российско-оккупационных войск появилась возможность для использования устья Дуная с целью вывоза агропродукции, в частности зерна.

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