В заявлении ведомства отмечается, что продажа и перевозка сельскохозяйственной продукции, а также лекарств и медицинского оборудования разрешены и не являются нарушением санкций.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину министерство финансов США заявило о том, что санкции не касаются экспорта российских пищевых продуктов и минеральных удобрений.

Об этом говорится в сообщении министерства финансов США.

В заявлении ведомства отмечается, что продажа и перевозка сельскохозяйственной продукции, а также лекарств и медицинского оборудования разрешены и не являются нарушением санкций, введенных Вашингтоном в отношении России.

"Соединенные Штаты всячески поддерживают усилия Организации Объединенных Наций по вывозу как украинского, так и российского зерна на мировые рынки и уменьшению влияния ничем не спровоцированной войны России против Украины на мировые запасы продовольствия и цены на продукты питания", — говорится в сообщении.

В США отметили, что не вводили никаких санкций против производства, продажи или транспортировки российских сельскохозяйственных товаров, включая удобрения, и что страхование или перестрахование транспортировки, а также отгрузки этих продуктов не запрещено.

"Война президента России Владимира Путина подавила производство продовольствия и аграрной продукции. Он использовал еду как оружие войны, уничтожая сельскохозяйственные хранилища, перерабатывающие и испытательные предприятия, угоняя зерно и сельскохозяйственное оборудование и фактически блокируя порты Черного моря", — отметили в ведомстве.

Война в Украине и ситуация с зерном:

30 мая 2022 года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что мирового продовольственного кризиса, который провоцирует Россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

По состоянию на 7 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе такими, которые находятся под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" как подозреваемые в перевозке краденого зерна. Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о привлеченных судна. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата только Россия.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

10 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об активной фазе переговоров по поиску решений для преодоления глобального кризиса продовольствия.

23 июня лидеры стран-членов Европейского Союза на встрече в Брюсселе призвали Российскую Федерацию перестать воровать зерно в Украине и наносить удары по ее сельскохозяйственным объектам.

4 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каковы реальные шансы разблокировать экспорт украинского зерна.

В начале июля 2022 года благодаря освобождению Змеиного от российско-оккупационных войск появилась возможность для использования устья Дуная с целью вывоза агропродукции, в частности зерна.

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