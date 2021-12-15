Стоимость бюджетного новогоднего стола для жителей Киева составит 2123,59 грн, что на 10,8% больше стоимости новогоднего стола 2021 года.

Стоимость новогоднего стола-2022 для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению с прошлым годом на 8,1% и составит 1844,74 грн.

Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Для оценки были взяты блюда, которые являются традиционными для новогоднего стола среднестатистической украинской семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

По расчетам экспертов, 3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдутся в 198,54 грн. Это на 24,6% больше, чем во время празднования нового 2021 года. Колбаса для салата обойдется в 100 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошка – 35,00 грн, 200 г соленых огурцов – 17,22 грн, 6 яиц – 19,80 грн и 180 г майонеза - 13,50 грн. Еще в 13 грн обойдутся лук, морковь и картофель.

На уровне прошлого года будет стоить салат "Сельдь под шубой" (1,5 кг) - 121,57 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди - 100 грн за 0,5 кг.

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Согласно сообщению, на 10-26% вырастут расходы на мясные продукты. Полкило нарезки из сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 98,50 грн (+10,1% против цен 2020 года), подбрюшины копченой - 110 грн (+10%), биток из свинины свежий - 115,0 грн (+4,5%). Мясо птицы по состоянию на конец 2021 года является самым дешевым среди других видов мяса – 120 грн за один килограмм. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 443,50 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) - 75 грн и пачка масла сливочного (200 г) - 50 грн. Молочные продукты в этом году подорожали на 14-30%.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 185,38 грн. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 17,38 грн, грибы (1 кг) - 55 грн, перец сладкий (0,5 кг) - 52,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) - 22,50 грн, помидоры свежие (1 кг) - 38,00 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 105,80 грн. За 2 кг мандаринов нужно будет заплатить 70 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 26 грн, лимон (200 г) – 9,80 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 24,95 грн, а шоколадные конфеты - 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского "Артемовское" (0,75 л) обойдется в 109 грн. В полтора раза больше - 180 грн - придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка "Шабо" 5-летней выдержки.

Безалкогольные напитки обойдутся в 81,00 грн. За 2 л сока "Садочок" придется заплатить 40 грн, за воду "Моршинская" (1,5 л) - 13 грн, за сладкую воду "Живчик" (2 л) - 28 грн.

Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 480 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 260 грн, а 200 г красной рыбы - в 220 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами в Украине повысится до 2324,74 грн.

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"Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 2123,59 грн, что на 10,8% больше стоимости новогоднего стола 2021 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2673,59 грн", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по словам экспертов, за месяц до новогодних и рождественских праздников приготовить 3 килограмма оливье на семью стоило украинцам 209,9 грн, тогда как по состоянию на 1 декабря 2020 года стоило 173,5 грн.

Автор: Алёна Кириченко