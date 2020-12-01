Основной причиной кардинальных изменений цен и меню новогоднего стола украинцев стал постоянно дорожающий доллар.

Эксперты рассказали, как в этом году изменятся цены на традиционные продукты к новогоднему столу украинцев.

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Об этом сообщают Vesti.ua.

Эксперты отмечают, что в этом году новогодний стол, по сравнению с прошлым годом, подешевеет. И, прежде всего, за счет того, что сегодня на прилавках в достатке недорогих овощей - основные составляющие салатов и гарниров. Впрочем, в удешевлении экономисты видят тревожные симптомы.

"Товар, может, и хотели бы продать дороже, но не все готовы дороже купить. Например, борщовая группа подешевела, по сравнению с прошлым годом, а все потому, что люди стали беднее. В декабре цены на овощи тоже серьезно не изменятся - разве что повысятся на копейки", - прогнозирует экономист Олег Пендзин.

Примерно такая же ситуация и с мясом - за год оно сильно не дорожало. А, по данным Национальной ассоциации производителей мяса и мясопродуктов "Укрмясо", курятина даже подешевела. Свинина и баранина остались в той же цене, что и в начале года, повысились цены на телятину, говядину и колбасные изделия.

Дальнейшее повышение цен ближе к Новому году возможно, уверяет глава ассоциации Владимир Попов. Причина - повышенный спрос, которого в течение года не было вовсе.

"Украинцы стали меньше есть мяса, если в 90-е на душу населения приходилось по 72 килограмма, то сейчас 32–34 килограмма в год. Цены на мясные изделия уже заоблачные, на колбасы, в частности", - говорит Попов.

Отмечается, что уже сегодня в среднем, говядину продают по 150-200 гривень за килограмм, свинину - в пределах 150 гривень за килограмм. А ближе к празднику, если будет спрос, ценники могут прибавить как минимум 10%.

Рыба и морепродукты, по мнению Олега Пендзина, не должны ощутимо подорожать к Новому году. Но для этого не должен дорожать доллар. "Не секрет, что уже сейчас на ввозимый товар цена доллара - по 30 гривень", - объясняет Пендзин.

Он отметил, что возникнут проблемы с красной икрой, поскольку в двух крупнейших мировых регионах промысла красной икры - в России и на Аляске - фиксируется существенное снижение вылова лососевых, из-за чего деликатес уже дорожает в опте. Если в прошлом году за килограмм просили порядка 900 гривень, то сейчас, по информации руководителя информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, оптовые цены икры горбуши достигают 1,4 тысячи гривень. В прошлом году средняя баночка икры обходилась в 250 гривень. В этом году, считают эксперты, баночки просто станут меньше.

"В прошлом году появился расширенный эксперимент: вместо классических маленьких баночек икры, к которым мы привыкли - 125 грамм, - стали делать 90–95 грамм. Потом появились баночки по 50 грамм. Не исключаю, что наиболее популярными в этом году станут баночки по 50 грамм. Люди не откажутся от икры совсем, но при этом станут гораздо меньше ее покупать. Статистика покажет, что люди по весу купили намного меньше", - говорит нам директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"В чем не будет дефицита, так это в сельди, которую берут для традиционной "шубы" - ее и много, и цена нормальная", - подчеркивает Олег Пендзин.

Глава Украинской плодоовощной ассоциации Федор Рыбалко не исключает и подорожания импортных фруктов, но только в случае роста курса доллара.

"Импортеры просчитывают риски наперед, закладывая в товар курс намного больше, нежели есть на самом деле - скажем, 30 гривень за доллар. Если он растет, соответственно и цены тоже. В прошлом году курс был 23–24 гривень, а сейчас - 28,5 гривни. Поэтому у нас и нет дешевых мандаринов, яблок, бананов и так далее", - подчеркнул он.

"Многого из того, что было на столах в прошлом году, в этом не будет. Это касается дорогостоящих импортных товаров — экзотических фруктов, хамонов, салями. Все будет отечественное, что дешевле. Да и алкоголь уже не нарасхват в магазинах. Украинцы переходят на спиртное собственного производства - на самогон, наливки. А традиционное отечественное шампанское как стоило в пределах 100 гривень в прошлом году, так и в этом будет стоить", - резюмирует Олег Пендзин.

То, что ломящихся столов в этом году у многих не будет, прогнозирует и Алексей Дорошенко. "Возможно, все будет так же, как и в прошлом году, но с меньшим количеством продуктов. Если раньше приготовленное на Новый год доедали 4–5 января, в этом году банкет явно будет скромнее", - считает Алексей Дорошенко.

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Автор: УНИАН