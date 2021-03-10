Правительство упростило механизмы выплаты средств и подачи документов.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил обновленный порядок предоставления финансовой поддержки для развития в Украине виноградарства, садоводства и хмелеводства.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"В 2021 году программа по поддержке виноградарства, садоводства и хмелеводства предусматривает минимум 1500 га новых насаждений, 500 га новых шпалер и 1400 га под капельным орошением. Принятое решение совершенствует механизм выплаты средств и упрощает процедуру подачи документов на получение компенсации", - приводятся в сообщении слова министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Отмечается, что один сельхозпроизводитель, воспользовавшись программой, может рассчитывать на финансовую поддержку в размере до 60 миллионов гривень.

По этой программе предусматривается компенсация до 80% расходов на приобретение посадочного материала, до 50% расходов на сооружение шпалер и установку систем капельного орошения, строительство и реконструкцию холодильников, цехов переработки и объектов по замораживанию продукции, а также помощь по другим направлениям.

Господдержка программы по развитию в Украине садоводства, виноградарства и хмелеводства в 2021 году составит 450 миллионов гривень, что на 160 миллионов гривень больше, чем в прошлом году.

Что этому предшествовало

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству с просьбой уделить особое внимание малым производствам в сфере виноградарства и виноделия.

По данным ассоциации "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ), отрицательное сальдо внешней торговли виноградными винами критически возросло за последние годы и составило 166,2 миллиона долларов.

Эксперты УКАБ отмечают, что, учитывая отмену пошлины на импорт вина из Европейского Союза с начала текущего года, которая будет действовать следующие 7 лет, кардинальных изменений в структуре импорта не избежать.

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Автор: Анна Нагорная