Ранее существовало три методики денежной оценки земли.

Кабинет министров утвердил новую унифицированную методику нормативной денежной оценки земельных участков.

Соответствующее постановление было принято во время заседания правительства, передает корреспондент УНИАН.

Как говорится в пояснительной записке к постановлению, в Украине сложились три методики денежной оценки – для земель населенных пунктов, земель несельскохозяйственного назначения и земель сельскохозяйственного назначения. Принятое постановление утверждает унифицированную методику.

"Унифицированный подход предусматривает определение нормативной денежной оценки земельного участка как произведение площади земельного участка на норматив капитализированного рентного дохода за единицу площади, а также пяти коэффициентов, характеризующих региональные и зональные факторы местоположение земельного участка, целевое назначение земельного участка, принадлежность земельного участка к определенной категории земель, а также индексации нормативной денежной оценки земель за период от утверждения норматива капитализированного рентного дохода до даты проведения оценки", - говорится в пояснительной записке.

Запуск рынка земли в Украине

Как сообщал УНИАН, 1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

Автор: Дмитрий Шварц