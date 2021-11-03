Кабинет министров утвердил новую унифицированную методику нормативной денежной оценки земельных участков.
Соответствующее постановление было принято во время заседания правительства, передает корреспондент УНИАН.
Как говорится в пояснительной записке к постановлению, в Украине сложились три методики денежной оценки – для земель населенных пунктов, земель несельскохозяйственного назначения и земель сельскохозяйственного назначения. Принятое постановление утверждает унифицированную методику.
"Унифицированный подход предусматривает определение нормативной денежной оценки земельного участка как произведение площади земельного участка на норматив капитализированного рентного дохода за единицу площади, а также пяти коэффициентов, характеризующих региональные и зональные факторы местоположение земельного участка, целевое назначение земельного участка, принадлежность земельного участка к определенной категории земель, а также индексации нормативной денежной оценки земель за период от утверждения норматива капитализированного рентного дохода до даты проведения оценки", - говорится в пояснительной записке.
Запуск рынка земли в Украине
Как сообщал УНИАН, 1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.
До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.
Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.