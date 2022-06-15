В областной администрации рассказали о наличии в торговых сетях соли, сахара, уксуса и пищевой соды.

В магазинах Одесской области из-за ажиотажного спроса введены ограничения на покупку в "одни руки" соли и сахара.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Одесской областной военной администрации со ссылкой на замначальника ОВА Дмитрия Радулова.

Отмечается, что в последнее время в Интернете распространяется информация о вероятном возникновении дефицита на такие важные продукты, как соль, сахар, а также на уксус столовый и пищевую соду. При этом из-за войны наблюдается на них ажиотажный спрос, что приводит к росту цен.

По словам Радулова, в настоящее время искусственно созданный ажиотаж на соль объясняется остановкой работы одного из крупнейших предприятий по соледобыче в Европе – "Артемсоль", которое сейчас простаивает из-за постоянных обстрелов оккупантов. Эта проблема решена в полном объеме за счет импорта соли из Турции, Румынии, Польши и Германии.

"Дефицит, который может возникать в отдельных случаях, обусловлен лишь спросом", - пояснил Радулов.

Сахара сейчас на рынке на 40% больше, чем в прошлом году, а потребителей – на 15% меньше, за счет того, что население частично уехало из страны.

"Для дефицита этого товара нет оснований. Сахара, произведенного в 2021/2022 маркетинговом году, хватит, чтобы перекрыть потребность Украины в этом продукте в полном объеме. Однако из-за ажиотажного спроса некоторые торговые сети области ввели ограничения на реализацию товаров – не более 5 кг сахара в "одни руки", а соли – не более двух единиц", - заявил Радулов.

По его словам, дефицита уксуса сейчас нет, продукция регулярно поступает в точки сбыта.

Как отметил чиновник, на уксус может изменяться только цена, так как она зависит от логистической составляющей. В настоящее время производство уксуса работает бесперебойно. Проблем с поставками сырья (уксусной кислоты) нет.

"Искусственная нехватка этого продукта в некоторых торговых сетях связана с общим ажиотажем на социальные товары, который запустил опять же искусственный дефицит соли. Продажа уксуса выросла в три раза. Поставщики увеличили объемы производства и отгрузок – ситуация уже стабилизировалась", – отмечает замначальника Одесской ОВА.

Он также уточнил ситуацию, связанную с продажей пищевой соды. Она в Украине не производится, и в последние годы импортировалась на 100%. Она имеется в достаточном количестве в Турции и законтрактована для обеспечения спроса. В настоящее время в сетях "Копейка", "Таврия", "АТБ", "Сильпо" и других магазинах Одесской области эти товары имеются в наличии и законтрактованы в необходимом количестве.

В ОВА просят одесситов не создавать ажиотажный спрос.

Как сообщал УНИАН, 23 мая стало известно, что из-за простоя крупнейшего в Европе предприятия по соледобыче "Артемсоль" можно ожидать дефицит отечественной соли.

Сейчас на полках магазинов украинских городов чувствуется дефицит соли. А там, где она есть, цены на нее заоблачные.

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