В крупных сетевых супермаркетах Украины остается запас соли в несколько тысяч тонн.

Госпредприятие "Артемсоль", расположенное в городе Соледар Донецкой области, в апреле остановило производство соли из-за обстрелов со стороны российских войск.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО. Однако в крупных сетевых супермаркетах Украины остается запас соли в несколько тысяч тонн.

"Из-за большого спроса и "возможности заработать" в розничных магазинах и на рынках искусственно завышают цену на соль. Но именно массированное приобретение соли в большом количестве и приводит к дефициту и дальнейшему повышению цен", — говорится также в сообщении.

В СНБО также опровергли информацию о том, что всю соль выкупили производители колбас и заводы по консервации. Там отметили, что производители колбас и копченостей используют импортную специально подготовленную соль. Крупные производители, кроме собственных запасов соли на складах, заключили дополнительные соглашения о поставках соли из-за рубежа.

Как писал УНИАН, война полностью остановила работу крупнейшего производителя соли в Украине. Среди населения начинается паника, но магазины и производители продовольствия подготовились к потенциальному кризису. В Украине ищут альтернативы продукции из "Артемсоли".

Так, в Одесской области предлагают начать разработку других месторождений.

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