Причиной увеличения цен на морковь стало повышение спроса на нее.

Сегодня украинские фермеры готовы отгружать качественную морковь не дешевле 15-20 грн/кг, что в среднем на 11% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом говорится на аналитической платформе EastFruit.

Отмечается, что уверенно повышать цены на морковь украинским фермерам позволила активизация спроса. Причиной увеличения спроса на эти корнеплоды эксперты называют активизацию закупочной деятельности со стороны крупных оптовых компаний и розничных сетей накануне Нового года, а также завершение реализации продукции из необорудованных хранилищ.

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По словам игроков рынка, большинство украинских хозяйств приостановили продажу этого корнеплода в ожидании еще большего роста цен и заложили основной объем урожая на хранение. К реализации они предлагают лишь излишки, вследствие чего предложение моркови на рынке несколько ограничено.

По подсчетам экспертов, сейчас цена на качественную морковь в Украине уже в среднем в 2,9 раз выше, чем год назад. При этом, некоторые производители планируют и в дальнейшем повышать цены при условии сохранения современных темпов сбыта.

Как сообщал УНИАН, новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное – обойдутся семье из четырех человек в около 2 тыс. 655,17 грн, то есть на 43,9% дороже, чем в прошлом году.

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