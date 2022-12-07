Для многих лук и морковь – любимая добавка к мясу или супу. Но не все знают, как правильно ее готовить.

Лук и морковь – самая распространенная добавка практически ко всем горячим блюдам. Жарка овощей занимает немного времени, но требует от вас большого мастерства. Что сначала обжаривать – лук и морковь? Читайте в советах УНИАН.

Для чего обжаривать лук и морковь

Во-первых, зажарка обогащает нежным ароматом любую пищу. Даже если блюдо у вас получилось "не очень" – лук насытит его карамельным вкусом, а морковка придаст пикантности. То есть, под зажаркой вы можете скрыть свои кулинарные ошибки.

Во-вторых, лук и морковь обжаривают, чтобы подчеркнуть, например, вкус мяса либо картошки. В-третьих, это просто красиво выглядит на блюде. А морковь сделает суп густого оранжевого цвета.

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Что жарить первым – лук и морковь?

Здесь мнения кулинаров разнятся. Одни сначала готовят лук: в течение 4-5 минут на среднем огне, постоянно помешивая и добавляя, по вкусу, другие овощи в том числе морковь.

Но в этом рецепте есть нюанс: например, готовка лука вместе с другими овощами выделяет пару. Если у вас маленькая сковорода, а зажариваете лук вы под крышкой, есть опасность, что лук в результате получится мягким и влажным.

Пара от приготовления является важной причиной, почему сначала обжаривают лук или почему лук и морковь нельзя жарить вместе. Если же у вас достаточно места для моркови и других овощей, и вы можете предотвратить попадание пара, то обжарьте их вместе с луком.

Опытные кулинары разделяют морковь и лук и первым готовят лук (чтобы был хрустящий и золотистый), а потом – морковь, последняя выделяет соки, а они плохо сказываются на луке.

К основному блюду жареную морковь и лук добавляют уже на последнем этапе приготовления.

Также многие задаются вопросом: почему сначала жарят лук, а потом мясо. Ответ такой же – потому что мясо под воздействием высокой температуры выделяет много соков, а они портят и размягчают лук. В результате вместо жареного лука вы получите тушеный.

Но лучше всего, если мясо и лук вы будете жарить в разных емкостях.

Вообще, повара советуют не зацикливаться на времени, а сосредоточиться на запахе и внешнем виде. Если лук начал приятно пахнуть – сразу снимайте с плиты.

Жарка лука у разных хозяек занимает разное время – от 1 до 3 минут в зависимости от того, насколько была разогрета сковородка.

Сколько жарится морковь? Жарка морковки занимает около 5-6 минут с учетом разогретой плиты. Жарить морковь можно и на масле от лука.

Чтобы зажарка не получилась слишком карамелизированной (сладкой) или слишком горькой, всегда следите за огнем и помешивайте ее.

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