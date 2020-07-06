В Украине за год подорожали почти все фрукты и ягоды

Отмечается, что наиболее доступными фруктами в Украине остаются бананы, которые этим летом оказались дешевле, чем яблоки или арбузы.

В Украине за год выросли цены почти на все фрукты и ягоды, кроме бананов, что связано с потерей части урожая и задержкой созревания из-за холодной весны в этом году.

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Об этом сообщает пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

"Средняя розничная цена на бананы в Киеве по состоянию на 30 июня - 1 июля 2020 составляла 27,2 гривни/килограмм. Таким образом, бананы были наиболее доступным по цене среди фруктов и ягод - даже немного дешевле, чем арбуз и значительно дешевле, чем яблоко. Мы наблюдаем такую ​​ситуацию впервые за последние годы, и главной причиной является холодная весна, которая привела к потерям урожая ягод и фруктов и задержала сезон их созревания в среднем на 7-10 дней", – говорится в сообщении ассоциации.

Отмечается, что за год средняя розничная цена на бананы снизилась на 30 копеек/килограмм, или на 1%, в то время как средняя цена на яблоки выросла в 2,6 раза - до около 50 гривень/килограмм, а цена на арбузы – на 55%, до почти 30 гривень/килограмм.

"Также следует подчеркнуть рост цен практически на все основные позиции фруктовой корзины в Украине. Персики по состоянию на начало июля 2020 стоили в среднем на 37% дороже, чем годом ранее, малина - на 87% дороже, а голубика - на 16% дороже", - говорится в сообщении.

При этом цены на клубнику в июле были более чем на треть меньше, чем в такой же период прошлого года, хотя и существенно превышали прошлогодний уровень на протяжении всего сезона.

Как сообщал УНИАН, в июне этого года цены на фрукты и ягоды в Украине поднялись до исторически высокого уровня из-за негативного влияния погодных условий на урожай. В частности, клубника и черешня стоили в 2-2,5 раза дороже, чем в июне 2019 года.

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