Традиционный набор продуктов подорожал на 17%.

Уже четвертый год подряд Украина будет отмечать Пасху в условиях военного положения, и все это время покупательная способность среднего украинца неуклонно уменьшается.

Об этом рассказал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

"При подготовке к Пасхе украинцы вынуждены будут экономить. Для тех, у кого будет такая возможность, в частности, и приготовить традиционные блюда, мы посчитали нынешнюю стоимость пасхальной корзины по средним ценам по состоянию на середину апреля", - отметил он.

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По расчетам ученых Института аграрной экономики, в апреле 2025 года традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на семью из 4-х человек около 1663,26 грн, то есть на 17% дороже, чем в прошлом году, когда такой же набор продуктов стоил 1422,05 грн.

Цены на пасхальные куличи

Стоимость основной составляющей пасхальной корзины - кулича домашней выпечки по традиционному рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) - составит 232,96 грн за 1 кг, что на 29,6% превышает стоимость прошлогоднего кулича (179,80 грн).

"Такое ощутимое подорожание символа нашей Пасхи обусловлено существенным ростом цен на все продуктовые позиции: яйца (+47,1%), масло сливочное (+37,8%), молоко (+15,5%), мука (+62,4%) и сахар (+16,8%). Относительно незначительному подорожанию подверглись дрожжи (+8,7 %) и изюм (12,2 %)", - отметил Лупенко.

По его словам, в магазинах и супермаркетах готовый кулич обойдется дороже, ведь его цена зависит от составляющих и отделки выпечки.

Самые дорогие продукты в пасхальной корзине

Самыми дорогими составляющими пасхальной корзины, традиционно остаются мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) - 212,5 грн (400-450 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) - 303 грн (578-634 грн за 1 кг). Стоимость сала осталась практически на уровне прошлого года - 0,5 кг будет стоить до 123 грн из расчета 230-250 грн за 1 кг. По сравнению с 2024 годом стоимость буженины увеличилась на 16,5 %, домашней колбасы - на 6,3 %, сала - на 2,5 %.

Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за твердый сыр (0,5 кг) - 287,5 грн (550-600 грн за 1 кг), сливочное масло (0,5 кг) - 276,5 грн (104,9 -115,07 грн за пачку 200 г) и мягкий сыр (0,5 кг), который обойдется в 120 грн (200-250 грн за 1 кг). По сравнению с 2024 годом стоимость сыра твердого выросла на 8,5 %, мягкого сыра - на 11,6 %, сливочного масла - на 37,8 %.

Что еще кладут в корзину на Пасху и сколько это стоит

Цена хрена (200 г) составит 27,5 грн (25-30 грн) и будет зависеть от производителя и вкусовых составляющих, также символической является стоимость соли (150-200 г) - 7,47 грн.

В случае дополнения пасхальной корзины другими, необязательными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино (кагор), - ее стоимость возрастет до 2009,76 грн. Это на 21,7% превышает стоимость прошлогодней корзины такого же состава в 1652,05 грн, отметил Юрий Лупенко.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, цены на овощи заметно выросли. Если в прошлом году томаты тепличные (0,5 кг) стоили до 50 грн (85-120 грн за 1 кг), то в этом весеннем сезоне их цена составляет 126-189 грн/кг. Цена огурцов тепличных сейчас составляет 115-210 грн/кг, что почти на 80 % превышает прошлогодние показатели. Цена на яблоки зависит от сорта и составляет в среднем 17,2 грн за 0,5 кг (37-49 грн за 1 кг), что на 60-70 % дороже, чем в прошлом году.

За бутылку церковного вина "Кагор" придется заплатить в среднем 165 грн (140-190 грн за бутылку).

"Рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван последствиями военных действий - существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, подорожанием энергоносителей, осложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах", - пояснил директор "Института аграрной экономики".

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине с начала года на фоне роста уровня инфляции стоимость продуктовой корзины увеличилась в среднем на 25-30%. Больше всего подорожание коснулось фруктов, овощей и молочных продуктов.

Ближе к Пасхе цены на яйца не только не вырастут, но и имеют шансы на некоторое снижение.

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