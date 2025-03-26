Подорожание продуктов обусловлено ростом уровня инфляции и слабым урожаем.

В Украине за последний год на фоне роста уровня инфляции стоимость продуктовой корзины увеличилась в среднем на 25-30%. Об этом сообщает "Новини.LIVE" со ссылкой на данные Министерства финансов.

В составе базовой корзины находятся хлеб, молоко, куриное филе, говядина, картофель, рис, сыр, яблоки, бананы, помидоры, лук и яйца.

Уточняется, что больше всего подорожание затронуло фрукты, овощи и молочные продукты. Цены на яблоки выросли за год на 106,4%, с 20,49 грн до 42,31 грн за килограмм. В то же время картофель и молоко подорожали более чем на 30%. Согласно прогнозам, в марте цены на "молочку" могут снизиться на 2,5-5% из-за увеличения производства.

Видео дня

Меньше всего цены поднялись на репчатый лук - на 1,4%, с 16,27 грн до 16,50 грн за килограмм. В этой же категории находятся рис, который подорожал на 3,9%, с 56,67 грн до 58,93 грн за кг, а также твердый сыр - на 5,4%, с 499,10 грн до 526,32 грн за кг.

В издании отмечают, что резкое подорожание продуктовой корзины обусловлено ростом уровня инфляции до 13,4% в годовом измерении, а также слабым урожаем в прошлом году, подорожанием электроэнергии и логистики.

Эксперты полагают, что такая тенденция сохранится. Тем не менее, аналитики не исключают, что некоторые продукты могут стать дешевле на фоне сезонных колебаний цен.

Цены на продукты в Украине

Как писал УНИАН, в начале марта цены на овощи и фрукты в Украине заметно изменились. Аналитики проекта EastFruit узнали, что и сколько теперь стоит. Уточнялось, что верхняя ценовая граница снизилась с 34 до 30 грн. Картофель подешевел с 20 до 18 грн. Также упали цены на броколли и цветную капусту. Зато стоимость томатов, сладкого перца и кабачков поползла вверх.

Также эксперты рассказали, почему цены на сыр в Украине только растут. По словам аналитиков, основной причиной подорожания стал сезонный фактор, подкреплявшийся колебанием температурных и климатических условий.

Вас также могут заинтересовать новости: