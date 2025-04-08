Денис Марчук отметил, что подорожание этого популярного продукта может составить до 10%.

Украинцам стоит ждать подорожания яиц в ближайшие неделю-две. Стоимость этого популярного продукта может подскочить, если возрастет спрос перед Пасхой.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии УНИАН сообщил, что в течение года цены на яйца в Украине выросли более чем на 30% по сравнению с 2024-м.

По его словам, этому, в частности, способствовал фактор стоимости зерновых, которые держались на достаточно высоком уровне. Кроме того, он отметил, что из-за морозных дней в феврале выросла стоимость содержания кур в комплексах.

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"С наступлением пасхальных праздников возможно подорожание яиц, если на эту продукцию будет повышенный спрос. Сейчас яйца стоят примерно 70 гривен за десяток, а на сколько они подорожают - точно сказать трудно. До самой Пасхи стоимость может вырасти примерно на 10%", - считает эксперт.

При этом Марчук спрогнозировал, когда украинцам ждать снижения цен на яйца до 25%.

"После того, как начнут заканчиваться пасхальные праздники, уменьшится спрос на яйца, потеплеет и куры начнут больше нестись, будет большее предложение этого товара, и стоимость яиц может опуститься в пределах 20-25% от того ценника, который есть сейчас", - подчеркнул заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса отметили, что бюджетный вариант корзины на Пасху в этом году, который содержит кулич, крашанки, соль, хрен и свечу, вырос на 33% по сравнению с прошлым годом и стоит в среднем 426 гривень.

Если еще добавить сыр, колбасу и горчицу, то это будет стоить 847 гривень, что на 23% больше 2024 года. А кагор, огурцы, томаты и сало увеличат цену пасхальной корзины до 1 185 гривень, что на 17% дороже, чем в прошлом году.

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