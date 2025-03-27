Вероятно, поставщики будут пытаться удержать текущий уровень цен.

Ближе к Пасхе цены на яйца не только не вырастут, но и имеют шансы на определенное снижение. Такой точки зрения придерживаются специалисты отрасли, с которыми пообщался УНИАН.

"На Пасху цена немного снизится - это связано с приходом тепла и началом яйценоскости домашней птицы (увеличение количества яиц в домохозяйствах)", - говорят представители "АТБ-Маркет".

Похожего мнения придерживаются и представители "ЭКО-маркета".

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"Что касается Пасхи, поставщики, вероятно, будут пытаться удержать текущий уровень цен, однако сложно предсказать, насколько им это удастся. Стоит отметить, что спрос на яйца перед праздниками уже не такой высокий, как в предыдущие годы", - заявили в пресс-службе украинской торговой сети.

В "ЭКО-маркете" считают, что ситуация, которая сложилась в Украине, существенно отличается от той, которую можно наблюдать в США.

Напомним, из-за вспышки птичьего гриппа цены на яйца в Америке взлетели до рекордных показателей. Это привело к дефициту, который охватил продуктовые магазины в разных штатах.

"В Украине достаточно продукции на рынке, поэтому дефицита ожидать не стоит. Если цена сохранится на уровне до 6 гривень за яйцо, то его хватит для всех потребителей", - отметили в пресс-службе сети супермаркетов.

Ранее в Государственной опытной станции птицеводства НААН заявили, что в течение года цены на яйца в среднем могут подскочить до 5 гривень за штуку.

По состоянию на четверг, 27 марта, средняя цена куриных яиц "Ясенсвит" (30 шт.) составляет 223,85 грн. Десяток куриных яиц "Квочка" в сети Auchan можно приобрести за 79,60 грн.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Недавно в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ) заявили, что с ноября прошлого года цены на сыр постоянно росли. По данным экспертов, в конце ноября и в начале декабря килограмм голландского сыра стоил в среднем 469 грн, тогда как в этом месяце цена продукта достигла отметки 592 грн за килограмм.

Также стало известно, что в Украине существенно выросли цены на сливочное масло. Главной причиной этого специалисты считают рост стоимости кормовой базы.

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