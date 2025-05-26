Как сообщают местные СМИ, цены на черешню в Украине иногда достигают невероятных 1400 гривен.

В Украине фиксируют "астрономические" цены на первую черешню, которые местами могут составлять 1400-1500 гривень за килограмм. Об этом сообщают местные СМИ в Telegram.

Одна из упаковок, которую заметили в Ривне, содержит всего 11 черешен и стоит при этом 162 гривны 76 копеек. Вес упаковки составляет 168 граммов.

"Такую черешню уже в подарок девушкам можно дарить", - иронизируют покупатели в социальных сетях. При этом спрос сохраняется на довольно высоком уровне.

Видео дня

"Ранняя черешня всегда дорогая. Сейчас - 1300 гривень за килограмм. Раньше была даже дороже. Это нормальная цена на старте", - отмечает одна из продавщиц.

Отметим также, что на официальном сайте "Сильпо" черешня сортовая стоит 13.90 грн за 100 г, тогда как на сайте Novus указано, что черешни красной нет в наличии. То же самое сообщает и официальный сайт АТБ.

По мнению экспертов, высокие цены на черешню могут продержаться минимум месяц - до появления закарпатской ягоды. Она может стоить "и 300, и 200, и даже 100 гривень за килограмм".

Цены на продукты в Украине

Специалисты добавляют, что сегодня ягода является дефицитом как в крупных торговых сетях, так и на рынках страны. Астрономические цены на черешню (и не только) связывают с морозами, которые привели к большим потерям урожая.

Ранее УНИАН сообщил, что Восточная Европа (в частности, наша страна) столкнулись со значительными убытками от заморозков в апреле. Предварительные оценки показывали, что 45-55% урожая черешни было потеряно. Это касается, прежде всего южных регионов, где сосредоточено производство.

Цены на клубнику в Украине также находятся на очень высоком уровне. По состоянию на третью декаду мая цены находились в пределах 120-144 грн/кг. Как и в случае с черешней, такую динамику специалисты связывают с довольно холодной весной.

Если в Украине будет благоприятная погода, то можно ожидать снижения цен на клубнику до уровня 80-100 грн/кг, однако в целом специалисты не ожидают стремительного ценового падения.

Вас также могут заинтересовать новости: