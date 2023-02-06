Потребительская инфляция в Украине по итогам 2022 года составила 26,6%.

Цены на продукты продолжат расти в 2023-2024 годах. Но такое подорожание будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году.

Об этом член Совета Национального банка Украины Василий Фурман сообщил в эфире информационного телемарафона. Он отметил, что в этом году инфляция в государстве будет уменьшаться.

"Рост цен на продукты - это инфляция. Она в этом году будет уменьшаться. С 26,6% в прошлом году до 18,7% в этом году. Затем в 2024 году инфляция составит около 10%. А в последующие годы - будет еще меньше. Есть тренд на уменьшение инфляции", - отметил он.

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При этом Фурман добавил, что сложная ситуация с энергосистемой страны будет продолжать существенно влиять на рост цен.

"Когда предприятия используют генераторы, это влияет на конечную себестоимость продукции, и она растет. Это связано с тем, что такой вид питания является более затратным", - отметил член Совета НБУ.

Инфляция в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, потребительская инфляция в Украине по итогам 2022 года составила 26,6%. Этот показатель оказался значительно меньше прогноза, сделанного в первой половине года, отметили в Минэкономики.

Национальный банк ранее прогнозировал, что по итогам 2022 года инфляция в Украине составит 31%, а в 2023 году замедлится до около 20%.

По данным Государственной службы статистики, цены на товары и услуги в Украине в 2022 году в среднем выросли почти на 23%. Рост потребительских цен на овощи составил 68,5%, рыбу и продукты из рыбы - на 30,3%, хлеб и хлебопродукты - на 29,7%. Цены на пищевые продукты в целом выросли на 27,1%, на алкогольные напитки и табачные изделия - на 17,4%.

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