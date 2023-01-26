В Украине, в частности, подешевела гречка, отметили эксперты.

Некоторые цены на продукты в украинских супермаркетах по сравнению с январем 2022 года заметно упали - в основном подешевели овощи, орехи и фрукты. Больше всего упала цена на лук-шалот - сейчас он стоит 102,9 грн за килограмм, а это на 43% дешевле, чем в прошлом году.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе сервиса доставки продуктов Zakaz.ua, аналитики которого решили выяснить, есть ли на полках супермаркетов товары, которые вопреки тенденции подорожания наоборот стали стоить дешевле. Отмечается, что среди овощей борщевого набора дешевле стоят капуста и свекла.

По данным специалистов, стоимость свеклы на полках ритейлеров снизилась в среднем на 27%. Сейчас его цена составляет 10-12 грн/кг, тогда как в прошлом году была от 13 до 20 грн.

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Кроме того, белокочанная капуста упала в цене на 6% и стоит в среднем около 12-13 грн/кг. Молодая капуста также стоит дешевле на 40%, чем в январе 2022. Сейчас купить овощ можно за 29,9 грн, тогда как в прошлом году стоимость была около 50 грн/кг.

"С остреньких душистых овощей радуют ценами чеснок и перец "Падрон". Известный испанский зеленый перец в фасованном виде стоит около 76 грн за 200 граммов продукта, тогда как в январе 2022 года стоил 80 грн. Любимый в народе украинский чеснок сейчас стоит около 105 грн за кило, что дешевле на 25%", - говорится в исследовании.

Также снизились цены и на некоторую зелень. По сравнению с январем прошлого года существенно подешевели некоторые салаты.

В этом году стоимость стебля сельдерея составляет в среднем 89,9 грн/кг, что на 10% дешевле. Корень сельдерея подешевел на 6%. Также на 20% дешевле в этом году можно купить корень пастернака.

"Что касается фруктов, лидером в ассортименте среди снижения цен стали кокосы - их стоимость упала в среднем на 23%. Также упали цены на экзотические фрукты гранадилла и киви "Голд" - на 7% и 15% соответственно. Среди традиционных фруктов радуют ценами три... сорта яблок: "Ред Чиф", "Гала" и "Гренни Смит", стоят от 13 до 25 грн за килограмм", - отметили эксперты.

Также почти на 50% подешевели орехи Макадамия и на 37% - орехи кешью. Они сейчас стоят 869 и 88,13 грн за кг соответственно.

Отмечается, что в январе в супермаркетах дешевле стоят по сравнению с декабрем гречка и пшено.

"Средний ценник на гречку составляет 68,7 грн за килограмм. Еще в декабре средняя стоимость его была на уровне 73,85 грн. Минимальная цена на гречку в некоторых торговых сетях сейчас - 56,40 грн. А килограмм пшена сейчас стоит в среднем 27,85 гривни, что значительно дешевле, чем в декабре, когда ценник был 30,40 грн за килограмм", - говорится в исследовании.

Цены в Украине на продукты - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, цены на товары и услуги в Украине в 2022 году в среднем возрасли почти на 23%. Рост потребительских цен на овощи составил 68,5%, рыбу и продукты из рыбы - на 30,3%, хлеб и хлебопродукты - на 29,7%. Цены на пищевые продукты в целом увеличились на 27,1%, на алкогольные напитки и табачные изделия - на 17,4%.

В конце января член парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук предупредил, что некоторые продукты, которые при обработке требуют много энергоресурсов, могут ощутимо подорожать.

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