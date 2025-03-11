В Украине выросла инфляция: в НБУ рассказали, насколько подорожали продукты

Подорожание овощей в феврале несколько замедлилось из-за ряда факторов.

В феврале 2025 года инфляция ускорилась до 13,4% в годовом измерении. В месячном измерении цены выросли на 0,8%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, говорится в комментарии НБУ относительно уровня инфляции.

Регулятор отметил, что сырые продукты питания подорожали на 13%. Так, быстрее дорожали фрукты, некоторые продукты животноводства, мука и крупы под влиянием продолжающихся эффектов низких прошлогодних урожаев. Цены на свинину, курятину и сахар приближались к ценам стран - торговых партнеров на фоне устойчивого экспорта.

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"В то же время подорожание овощей несколько замедлилось благодаря расширению предложения за счет импорта, поступлению нового тепличного урожая и снижению спроса на отдельные позиции", - отметили в Нацбанке.

Подорожание обработанных продовольственных товаров в феврале ускорилось до 16,7% г/г. Такую динамику регулятор объясняет, как и раньше, подорожанием продовольственного сырья, а также увеличением расходов предприятий на электроэнергию, оплату труда и логистику. "В результате высокими темпами дорожали хлеб и отдельные хлебопродукты, масло, мясо и молокопродукты. Из-за роста цен на мировых рынках дорожали отдельные импортные товары, в частности сыры, чай, кофе и шоколад", - говорится в сообщении.

Цены на непродовольственные товары незначительно ускорили рост до 4,4% г/г. В то же время цены на одежду и обувь оставались ниже, чем в прошлом году.

Темпы роста стоимости услуг также незначительно ускорились и составили 14,3% г/г. По сравнению с январем выросла стоимость услуг по здравоохранению, транспортных услуг, связи, отдыха и культуры. Зато медленнее дорожали услуги по личному уходу, страховые и финансовые услуги.

Темпы роста цен на топливо составили 13,9%. Так, в феврале рост цен на топливо ускорился по сравнению с январем, прежде всего вследствие высоких темпов увеличения стоимости автогаза. В то же время профицит предложения бензинов, конкуренция на рынке АЗС и оптимизация логистики импортных поставок сдерживали подорожание топлива.

"Инфляция будет расти в ближайшие месяцы из-за дальнейшего влияния худших прошлогодних урожаев и увеличения производственных затрат предприятий на энергообеспечение и оплату труда. Однако во втором полугодии она должна вернуться на траекторию замедления благодаря принятым НБУ мерам по усилению монетарной политики и постепенному исчерпанию влияния временных факторов", - прогнозируют в Нацбанке.

Рост цен в Украине - что известно

Как писал УНИАН, цены на овощи в Украине в феврале менялись разнопланово. В частности, значительно подорожали капуста, морковь и картофель.

В отчете ЕБРР в феврале отмечалось, что годовая инфляция достигла 12% в декабре 2024 года и, вероятно, останется на таком же уровне в первой половине 2025 года, прежде чем упасть до однозначного числа к концу года.

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