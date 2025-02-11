За год среди продуктов питания подешевели только яйца.

Инфляция на потребительском рынке в январе 2025 года, по сравнению с декабрем 2024 года, составила 1,2%. В годовом измерении, по сравнению с январем 2024 года, – 12,9%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики. Продукты питания и безалкогольные напитки в целом за год подорожали на 14,3%.

Больше всего за 12 месяцев прибавили в цене масло и овощи (по 33,9%), подсолнечное масло (+22,4%) и хлеб (+20,3%). Чуть меньше, но все равно ощутимо подорожали молоко (+18,1%), сыр и творог (+17,5%), хлебопродукты (+16,3%).

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Снизилась цена за год только на яйца (на 5,1%).

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 14,2%, а одежда и обувь подешевели на 4,3%.

Цены на коммунальные услуги за год увеличились на 19,% главным образом за счет подорожания электроэнергии на 63,6%. Услуги здравоохранения стали дороже на 13,7%, транспорта – на 10,2%.

Значительный рост продемонстрировали и услуги связи – +19% к январю 2024 года. Услуги ресторанов и гостиниц подорожали на 13,6%, образовательные – на 12,1%.

Как отметили специалисты Центра экономической стратегии, при нынешнем уровне инфляции ставки по годовым депозитам не покроют ее уровень.

"Если положить деньги на годовой депозит, то ставка по нему (12,5%) не покроет инфляции (12,9%) – и это без учета налогов", – говорится в заметке ЦЭС.

Отмечается, что ОВГЗ остаются наиболее привлекательным гривневым инструментом. Их реальная доходность превышает инфляцию, а доход от ОВГЗ для физических лиц не облагается налогом, отметили в ЦЭС.

Инфляция в Украине

Как говорится в статье УНИАН, продукты питания за прошлый год подорожали на 14%, и большинство экспертов сходятся во мнении, что одной из основных причин роста цен на продукты питания стал плохой урожай прошлого года из-за аномальной жары и засухи.

В 2025 году украинцам придется больше тратить на овощную группу товаров, молочную продукцию и алкоголь. Также ожидается рост цен на какао, кофе и соки.

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