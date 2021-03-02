Средняя цена на живых свиней в конце февраля этого года составила 46,1 гривни/килограмм против 38,4 гривни/килограмм в конце января.

Цена на свинину в Украине в феврале выросла на 21% по сравнению с январем и продолжит рост минимум до конца третьего квартала текущего года.

Читайте такжеЭксперт рассказал, на какие продукты взлетят цены в УкраинеТакой прогноз сделал председатель совета директоров агрохолдинга KSG Agro Сергей Касьянов, сообщила пресс-служба компании.

В частности, средняя цена на живых свиней в конце февраля этого года составила 46,1 гривни/килограмм против 38,4 гривни/килограмм в конце января.

Согласно сообщению, карантинный кризис и локдауны серьезно сократили платежеспособный спрос на свинину. Для свиноводов это оказалось ударом, поскольку они планировали реализовать до 40% свиней в канун новогодне-рождественских праздников. Перед праздниками часть свиноводов, не найдя возможности продать свинину, начала сокращать поголовье. Цена на этот вид мяса перед праздниками опустилась до 34 гривень/килограмм.

"Теперь же мы столкнулись с ситуацией, когда спрос с февраля постепенно оживает, а довольно демократичная цена на свинину в рознице, сопоставимая, например, с куриным филе, побуждает потребителя отдавать предпочтение свинине", – отметил Касьянов.

Что будет с ценами на свинину

Он выразил уверенность, что с приходом теплой погоды и весенних праздников украинцы будут чаще выезжать на барбекю на свежем воздухе, что станет дополнительным сезонным фактором повышения спроса на мясо.

"Но в этом году рост спроса натолкнется на недостаток предложения, ведь поголовье сократилось, а значит, цена будет расти", - добавил Касьянов.

При этом недостаток предложения свинины в Украине уже не может быть компенсирован импортом. Спрос и цены на свинину выросли и в европейских странах, и в США, поэтому местным свиноводам нужно насыщать местные рынки.

Что этому предшествовало

"Ассоциация животноводов Украины" прогнозирует, что украинские свиноводы могут существенно сократить поголовье животных из-за нерентабельности их выращивания и подорожания комбикормов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная