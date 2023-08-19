Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка считает, что цены на яйца перейдут к росту уже с окончанием сезона в конце сентября.

Осенью яйца и мясо в Украине вырастут в цене на фоне относительно умеренных цен на сезонные овощи.

Как заявил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, овощи из борщевого набора будут доступными. Так, средняя стоимость лука после рекордных показателей в 70 грн в начале лета может составлять к осени 20-30 грн. Сейчас средние цены на овощ колеблются в пределах 14-20 грн/кг, собщает "РБК-Украина".

Морковь также держала рекордную стоимость (до 50-60 грн) весной, но сейчас продается по 10-14 грн/кг. К концу осени овощ может стоить в пределах 15-25 грн/кг в опте. В свою очередь оптовые цены на свеклу к осени могут составить 9-14 грн против нынешних 8,5 грн, поскольку предложение овоща достаточное.

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В то же время, по словам эксперта, осенью может несколько возрасти стоимость яблок, так как в этом году ожидается низкий урожай. Цены на яйца перейдут к росту уже с окончанием сезона в конце сентября. Однако в этом году поголовье кур восстанавливается, что положительно влияет на ситуацию на рынке. Сейчас десяток стоит примерно 42-46 грн.

"В холодный период времени 60-70 грн за десяток яиц – это реальная цена, которая может быть", – сказал Гопка.

Эксперт также отметил, что цены на мясо в ближайшие месяцы могут увеличиться на 4-5%. По его словам, спрос со стороны потребителей остается высоким, а логистика и электроэнергия дорожают.

Цены на продукты во время войны

В апреле 2023 года потребительская инфляция в Украине снизилась до 17,9% в годовом исчислении до 15,5%. Замедление инфляции произошло на фоне восстановления производственных и логистических цепей

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики в июле 2023 года относительно июля 2022 года, больше всего подорожали яйца – на 56,4%. На втором месте фрукты, они этим летом стали дороже на 25%, это может быть связано с тем, что юг Украины, который обычно поставлял большинство садоводства, оказался близко к линии боевых действий или частично в оккупации. Также в Украине большое количество сельскохозяйственных земель заминировано.

Кроме того, мясо и мясопродукты подорожали на 22%, а рыба и морские продукты на 17%. Сыр и творог стали дороже на 13%, масло на 12%, молоко и хлеб на 10%.

Согласно данным Госстата, безалкогольные напитки стали дороже относительно июля прошлого года на 20%.

В инфляционном отчете НБУ за июль 2023 года сообщалось о том, что инфляция в Украине будет замедляться, а восстановление экономики ускорится, однако стремительному замедлению инфляции помешают последствия подрыва Каховской ГЭС, что, в частности, негативно скажется на урожаях отдельных овощей и фруктов.

По данным Госстата, в июле 2023 года потребительские цены в Украине снизились на 0,6% после роста на 0,8% в июне, 0,5% в мае и 0,2% в апреле.

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