В НБУ отмечают, что стремительному замедлению инфляции помешают последствия подрыва Каховской ГЭС.

Инфляция в Украине будет замедляться, а восстановление экономики ускорится, однако стремительному замедлению инфляции помешают последствия подрыва Каховской ГЭС, что, в частности, негативно скажется на урожаях отдельных овощей и фруктов. Кроме того, на потребительские цены повлияет и возвращение довоенного уровня налогообложения топлива.

Об этом говорится Инфляционном отчете НБУ за июль 2023 года. Регулятор отмечает, что так потребительская инфляция в 2023 году замедлится до 10,6%, а базовая - ниже 9%. "В 2023 году инфляция снизится до 10,6%, а реальный ВВП вырастет на 2,9%. В последующие годы инфляция в дальнейшем будет замедляться, а восстановление экономики ускорится. Этот сценарий основывается на предположении о существенном снижении рисков безопасности с середины 2024 года", - отмечают в Нацбанке.

Инфляция продолжит замедляться в последующие годы. После снижения рисков безопасности ожидается налаживание более эффективных логистических маршрутов и восстановление производственных мощностей. Это будет способствовать уменьшению расходов бизнеса и росту предложения товаров, в частности продовольствия. В результате потребительская инфляция в 2024 году снизится до 8,5%, а базовая - до 7%.

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Сохранение сравнительно жестких монетарных условий приблизит инфляцию к верхней границе целевого диапазона НБУ 5% ± 1 п. п. в 2025 году, в то же время базовая инфляция снизится до около 3%. В послевоенный период основной вклад в общую инфляцию будет иметь корректировка административных цен и тарифов, которая, однако, будет поэтапной и будет сопровождаться расширением социальной поддержки населения.

Регулятор уточняет, что в данных расчетах учтены последствия теракта РФ на Каховской ГЭС и прекращение работы "зернового коридора".

Инфляция в Украине во время войны

В апреле 2023 года потребительская инфляция в Украине снизилась до 17,9% в годовом исчислении до 15,5%. Замедление инфляции произошло на фоне восстановления производственных и логистических цепей, в том числе на фоне стабильной ситуации в энергетике.

27 апреля 2023 НБУ изменил прогноз инфляции на 2023 год. Нацбанк ожидает, что в 2023 году инфляция в Украине замедлится до 14,8%, а в последующие годы - вернется к однознаковому уровню. НБУ также прогнозировал, что инфляция снизится в 2024 году до 9,6%, а в 2025 году - до 6%

Потребительская инфляция в июне 2023 года замедлилась до 12,8% в годовом измерении с 15,3% в мае. На потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли за месяц на 0,1%, однако за год рост составил 16,5%.

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