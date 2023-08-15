Больше всего подорожали яйца - на 56,4 процента.

Цены на продукты питания в Украине за год выросли в среднем на 13,3 процента, больше всего прибавили в стоимости самые востребованные на каждом столе продукты.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики в июле 2023 года относительно июля 2022 года, больше всего подорожали яйца – на 56,4 процента. На втором месте фрукты, они этим летом стали дороже на 25 процентов, это может быть связано с тем, что юг Украины, который обычно поставлял большинство садоводства, оказался близко к линии боевых действий или частично в оккупации. Также в Украине большое количество сельскохозяйственных земель заминировано.

Кроме того, мясо и мясопродукты подорожали на 22%, а рыба и морские продукты на 17%. Сыр и творог стали дороже на 13%, масло на 12%, молоко и хлеб на 10%.

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Согласно данным Госстата, безалкогольные напитки стали дороже относительно июля прошлого года на 20%.

Табачные изделия прибавили в цене 17,2 процента, а алкогольные напитки почти 9 процентов.

Стоит отметить, что государственная статистика привела данные подорожание продуктов только сравнив июль 2023 года и июль 2022 года. Очевидно, что цены растут почти ежемесячно, поэтому украинцы могут заметить, что их реальные кошельки после покупок опустошаются значительно быстрее.

Цены во время войны

В апреле 2023 года потребительская инфляция в Украине снизилась до 17,9% в годовом исчислении до 15,5%. Замедление инфляции произошло на фоне восстановления производственных и логистических цепей, в том числе на фоне стабильной ситуации в энергетике.

В инфляционном отчете НБУ за июль 2023 года сообщалось о том, что инфляция в Украине будет замедляться, а восстановление экономики ускорится, однако стремительному замедлению инфляции помешают последствия подрыва Каховской ГЭС, что, в частности, негативно скажется на урожаях отдельных овощей и фруктов.

По данным Госстата, в июле 2023 года потребительские цены в Украине снизились на 0,6% после роста на 0,8% в июне, 0,5% в мае и 0,2% в апреле.

В июле зафиксирована базовая инфляция на нулевом уровне после дефляции 0,1% в июне и инфляции 0,3% в мае и 0,5% в апреле. С начала года инфляция в стране составила 4,0%, базовая – 3,2%.

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