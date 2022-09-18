Выросла цена на огурцы, помидоры, баклажаны и др.

Из-за довольно ранней осени и холодной погоды в Украине уменьшился урожай огурцов. В связи с этим и цена на них подскочила на 15%.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга AgroTimes.

Так, на крупнейшем оптовом рынке западной Украины – "Шувар" во Львове огурцы за три дня подорожали с 45 грн/кг до 50-53 грн/кг.

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Цены на грунтовые помидоры выросли с 16-22 грн/кг до 20-23 грн/кг.

Перец стоит от 40 грн/кг до 60 грн/кг.

Цены на баклажан выровнялись с 38-60 грн/кг до 50-55 грн/кг.

Цены на позднюю капусту остались на уровне 8-10 грн/кг молодая капуста стоит 10-20 грн/кг, савойская – 18 грн/кг, пекинская – 40-45 грн/кг, брокколи – 45-55 грн/кг, цветная – 45 грн/кг.

Картофель по 5 грн/кг, морковь – 17-20 грн/кг, лук – 25-26 грн/кг, свекла – 6-10 грн/кг, чеснок, в зависимости от размера – 65-120 грн/кг.

Появилась в продаже и первая тыква. Ее продают по 20 грн / кг.

Сахарная кукуруза - 9-10 грн / початок.

Как писал УНИАН, по данным экспертов, резкое подорожание огурцов в Украине повлекла перемена погоды.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам аналитиков Zakaz.ua за полгода полномасштабной войны РФ против Украины на украинском рынке более чем вдвое повысилась цена на репчатый лук – на 114%, средняя стоимость которой в столичных супермаркетах составляет 42,8 грн/кг.

Столь существенная ценовая разница связана с сокращением производственных площадей под данную культуру и резким снижением урожая лука.

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