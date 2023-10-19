Стремительный рост цен на огурцы связан с их ограниченным предложением в условиях повышенного спроса.

Кроме роста цен на морковь в Украине фиксируют также повышение цен на огурцы. Украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже огурец в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Как говорится на аналитической платформе EastFruit, закупочные цены на огурцы сейчас составляют 60-70 грн/кг.

Столь стремительный рост цен участники рынка аргументируют достаточно ограниченным предложением тепличного огурца в условиях повышенного спроса.

"Выборки в комбинатах заметно снизились после ухудшения погодных условий. Также поддержку ценам оказывает отсутствие конкуренции со стороны турецкой продукции", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что несмотря на очередное подорожание, сегодня тепличные огурцы в Украине стоят в среднем на 10% дешевле, чем год назад.

Однако отраслевые эксперты не исключают, что дальнейшее подорожание в этом сегменте может крайне негативно сказаться на темпах сбыта тепличного огурца.

Цены на продукты в Украине

В сентябре по сравнению с июлем почти все ингредиенты борща, кроме томатной пасты (+5%), мяса (+19%) и сметаны (+12%) подешевели. Больше всего упали цены на капусту (-548%), лук (-385%) и морковь (-285%).

Также существенно подешевели следующие составляющие борщевого набора: картофель (на 93%), свекла (на 59%) и подсолнечное масло (на 5%).

По словам экспертов, в октябре могут подешеветь определенные виды круп, некоторые овощи и фрукты, а также подсолнечное масло и сахар.

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