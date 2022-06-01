Сейчас украинские фермеры отгружают капусту нового урожая по 25-35 грн/кг, отметили эксперты.

На текущей неделе украинские производители белокочанной капусты впервые за прошедший месяц снизили отпускные цены на свою продукцию.

Об этом сообщили аналитики платформы EastFruit.

"На сегодняшний день украинские фермеры отгружают капусту нового урожая по 25-35 грн/кг, что в среднем на 32% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Прежде всего, фермеры вынуждены активно снижать цены на капусту нового урожая ввиду избыточного предложения на рынке: большинство украинских хозяйств уже приступили к массовым отгрузкам ранней капусты из открытого грунта", - говорится в сообщении.

Еще одним фактором удешевления данной продукции, по словам аналитиков, выступает довольно ограниченный срок реализации капусты нового урожая. Большинство производителей вынуждены идти на ценовые уступки, чтобы поскорее реализовать имеющиеся объемы.

Отмечается, что несмотря на стремительное удешевление в данном сегменте, на данный момент белокочанная капуста в Украине стоит в среднем в 9,7 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, по данным аналитиков, за три месяца войны стоимость борщевого набора в Украине возросла на 7%. Капуста - важный элемент борщевого набора.

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