Сейчас цена на репчатую упала на 10-15%.

В Украине в конце лета 2022 на 10-15% выросли цены на лук.

Как пишет GSMinfo, все это реакция рынка на оккупацию Херсонщины и затяжные дожди, которые продолжались последние дни, из-за чего лук очень плохо рос и его не могли собирать.

Продавцы говорят, что дешевле в этом году вряд ли уже будет, а вот дороже — запросто.

Из-за роста цен на лук, люди создали значительный ажиотаж, поэтому он подорожал еще.

Сейчас в Украине кое-где можно найти лук по 25-26 грн / кг, но уже буквально через несколько дней ценники будут показывать не менее 33 грн.

Как писал УНИАН, в Украине могут на треть увеличиться цены на продукты. В контексте приближающейся зимы многих беспокоит вопрос, нужно ли сейчас делать запасы еды. Председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что в августе и сентябре действительно можно запастись некоторыми товарами на зиму.

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