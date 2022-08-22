В Украине с началом войны цены на продукты питания выросли на 20%.

После октября цены на овощи на украинском рынке вырастут на 10-15%.

Об этом во время брифинге сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Он отметил, что в Украине с началом войны цены на продукты питания по ряду причин выросли на 20%, а цены на овощи сдерживаются сезонным фактором.

"Сейчас август, сезон сбора овощей, поэтому наблюдаем снижение стоимости из-за увеличения предложения. Картофель, огурцы, томаты и другие овощи подешевели, сезонный фактор будет продолжаться до октября месяца. Учитывая то, что определенное количество украинцев выехали заграницу, это также способствовало снижению цен на сезонные овощи. Но осенью вырастут расходы на хранение овощей, поэтому следует ожидать после октября увеличения цены на 10-15% на все группы", - подчеркнул Марчук.

Как сообщал УНИАН, в Украине в июле в годовом выражении, по сравнению с июлем 2021 года, выросли цены на ряд продуктов, в частности, цены на овощи выросли почти на 102%.

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