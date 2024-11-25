В частности элитный сорт кофе арабика подорожал на 3%.

В мире поднялись цены на кофе до самого высокого уровня с 1997 года из-за опасений относительно урожая у ведущих производителей. Таким образом это грозит будущим ростом расходов для производителей и потребителей, пишет Bloomberg.

Арабика является элитным сортом, который используют для приготовления кофе, 25 ноября подорожала на 3%. В этом году цены на кофе являются заоблачными, ведь у ключевых производителей от Бразилии до Вьетнама произошли серьезные перебои с его поставками. В издании отметили, что также самого высокого уровня с 1970-х годов достигли цены на бюджетный сорт робуста, который используется в растворимых напитках.

"Растет беспокойство, что поставки из Бразилии замедлятся после длительной засухи, которая повредила кофейные деревья, что может привести к сокращению производства в следующем сезоне", - отметили в Bloomberg.

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В то же время аналитик Rabobank Гильерме Мориа подчеркнул в своем отчете, что на урожай следующего года "безусловно, повлиял длительный сухой и жаркий период, который сказался на посевах кофе арабики до сентября".

"Дополнительным фактором давления является вероятность того, что высокие темпы экспорта арабики в этом году могут привести к низким запасам к концу текущего сезона. По оценкам Службы иностранного сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства США, запасы кофе в Бразилии достигнут лишь 1,2 миллиона мешков, когда текущий сезон закончится в июне, что на 26% меньше по сравнению с предыдущим годом", - объяснили в издании.

Аналитики отметили, что такой рост цен на кофе показывает, что некоторые сельскохозяйственные товары до сих пор сжимают потребительские бюджеты, несмотря на то, что оптовые цены на продукты снизились с рекордно высокого уровня, который наблюдался в начале 2022 года.

"Фьючерсы на арабику выросли на 2,4% до $3,0935 за фунт (почти полкилограмма - УНИАН) по состоянию на 10:23 утра в Нью-Йорке. В этом году цены выросли на 64%", - добавили в Bloomberg.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в Украине стабилизировались цены на овощи борщевого набора. В частности остановить подорожание картофеля удалось с помощью импорта. Таким образом оптовые цены на картофель остановились на отметке 20-28 гривен за килограмм.

Также стало известно, что в Украине снова начали дорожать огурцы. Такое повышение цен связывают с сокращением предложения импортных овощей. Сейчас тепличные огурцы в Украине поступают в продажу по оптовым ценам в диапазоне 90-120 грн/кг.

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