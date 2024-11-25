Отмечается, что цены на основные овощи остановили свой рост.

В Украине стабилизировались цены на овощи борщового набора. Остановить подорожание картофеля удалось благодаря импорту.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что оптовые цены на картофель остановились на отметке 20-28 гривень за килограмм. При этом отпускные цены на морковь остановились на уровне 20-23 гркг, на белокачанную капусту - 20-25, на свеклу -13-15 и на репчатный лук - 10-15.

В то же время подорожали томаты с 50-70 грн/кг до 80-85. После непродолжительного снижения цен неделей ранее, вновь подорожали тепличные огурцы с 90-110 грн/ кг до 95-135.

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Кроме того, дороже, чем на предыдущей неделе, продавалась цветная капуста. Так, ее отдавали оптом по 100-110 грн/кг, хотя неделей ранее – 70-100. Выросли цены на баклажан – с 50-55 грн/кг до 55-60.

Фруктово-ягодный сегмент отметился ростом цен по большинству позиций. Почти в два раза подскочила цена на виноград – с 80-125 грн/кг до 125-280. Дороже, чем неделей ранее, продавались апельсин и лимон. Цены на цитрусовые подскочили с 50-75 грн/кг до 70-90 и с 53-60 до 55-75 соответственно. Также повысили отпускные цены продавцы граната с 85-105 грн/кг до 90-110.

Цены на продукты в Украине - прогноз экспертов

Эксперт Олег Пендзин отметил, что цены на продукты, вероятно, стабилизируются до середины декабря. В то же время он указал, что украинцы будут готовиться к новогодним праздникам, что приведет к росту цен на мясо, сыр, яйца и другие "праздничные" продукты.

В свою очередь член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук считает, что цены на основные продукты будут расти не только зимой, но и весной 2025 года.

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