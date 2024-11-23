Огурцы в Украине снова дорожают: сколько уже стоит килограмм

Отмечается, что украинским комбинаты отгружают огурцы в среднем на 33% дороже, чем годом ранее.

После снижения цен неделей ранее, в Украине снова подорожали тепличные огурцы. Повышение цен связано с сокращением предложения импортных овощей.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что на сегодняшний день тепличные огурцы в Украине поступают в продажу по оптовым ценам в диапазоне 90–120 грн/кг ($2,19-2,92/кг), в зависимости от сорта, качества и объемов партии.

Отмечается, что предложение импортных овощей на данный момент сократилось и не может полностью покрыть спрос со стороны покупателей.

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Стоит отметить, что на данный момент украинским комбинаты отгружают огурцы в среднем на 33% дороже, чем годом ранее. При этом ожидается, что рост цен на этот овощ может сохраниться в ближайшее время, потому что ситуацию могут изменить лишь новые большие поставки импортных огурцов.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

На данный момент в розничных сетях огурцы продают дороже 100 гривень за килограмм.

Так, в Auchan овощ можно купить по 114,90 грн/кг.

В Сильпо цены на него стартуют от 119,90 грн/кг.

А в АТБ огурцы можно купить по 104,89 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на овощи в Украине на прошедшей неделе изменились разнонаправленно. Увеличение предложения по отдельным позициям привело к удешевлению.

При этом начали снижаться цены на морковь. Главная причина - сезонное увеличение предложения на фоне сдержанного спроса на овощ.

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