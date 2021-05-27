Стоимость клубники по оптовым ценам колеблется от 45 до 65 грн/кг, что в среднем на 19% ниже, чем годом ранее.

Цены на клубнику в Украине уже опустились ниже прошлогодних – предложение ягод из открытого грунта стремительно увеличивается, что заставляет производителей снижать цены на землянику садовую.

Об этом сообщают эксперты аналитической платформы EastFruit.

"В Украине цена на землянику садовую озвучивается производителями на уровне 45-65 грн/кг, что в среднем на 18% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели", – говорится в сообщении.

Такие цены, несмотря на позднюю весну, в среднем на 19% ниже, чем годом ранее.

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Отметим, что на начало июня 2020 года оптовые партии клубники продавались по 65-75 грн/кг, что было рекордно высокой ценой за последние пять лет.

Аналитики EastFruit подчеркивают, что в настоящее время предложение клубники еще не достигло своего пика, а более массово сбор ягоды начнется лишь в начале июня, что может еще больше снизить цены на клубнику.

Также, по мнению ключевых игроков рынка, цены в данном сегменте будут удерживаться на сравнительно невысоком уровне в течение всего сезона, поскольку площади под данной культурой увеличились.

Как сообщал УНИАН, эксперты плодоовощного рынка прогнозируют, что урожай клубники, малины, смородины и других ягод в Украине в этом году будет более высоким, а цены на них – ниже, чем в 2020 году, что связано с более удачными погодными условиями.

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Автор: Анна Нагорная