В Украине цены на популярную ягоду летят вниз: сколько стоит

Отмечается, что можно ожидать дальнейшего снижения цен.

Цены на клубнику в Украине продолжают снижаться. Любимая ягода украинцев дешевеет благодаря увеличению предложения.

По данным аналитиков EastFruit, спрос на клубнику остается сдержанным. При этом в нынешнем сезоне большой процент некондиционной ягоды.

Если в конце прошлой рабочей недели клубнику можно было продать по 60-100 грн/кг, то сегодня цены снизились до 40-70 грн/кг, что в среднем на 31% дешевле.

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К тому же фермеры готовы снижать цену, потому что видят, что количество продавцов земляники постоянно растет, как и предложение на рынке.

При этом, что цена на клубнику в среднем на 20% выше, чем в начале июня 2023 года, хотя не исключено, что со следующей недели цены могут еще сильнее снизиться. Дело в том, что ягоды все больше, но ее качество не всегда устраивает покупателей.

Стоит отметить, что на рынке в розницу клубнику продают по 80-85 гривень за килограмм, а вот в сети "Сильпо" ягода продается примерно по 129 гривень.

Цены на клубнику в Украине - последние новости

24 мая сообщалось о подорожании земляники. Качественную садовую землянику на рынке тогда предлагали к продаже по 65-100 грн/кг. Это в среднем на 27% дороже, чем в конце предыдущей рабочей недели.

При этом руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович спронозировала, что цены на клубнику будут дальше снижаться в течение июня, достигая своего минимума в начале сезона консервации.

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