Аналитик отметил, что цены на клубнику и черешню будет в среднем на уровне прошлого года.

Цены на продукты в Украине ниже, чем год назад. При этом стоимость овощей постепенно снижается.

Аналитик Максим Гопка в комментарии 24 Каналу рассказал, что цены на яйца за год снизились почти в два раза, не дожидаясь сезонных факторов. Так, сейчас средняя цена яиц составляет 37,93 гривны за десяток против 66,40 гривны за десяток в 2023 году.

"Это подтверждается тем, что предложение увеличилось, поскольку раннее тепло повлияло на увеличение производства. Объем производства яиц за январь-апрель 2024 года составляет 3627,2 миллиона штук, что на 6% больше, чем в аналогичный период прошлого года", - отметил эксперт.

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Цены на мясо

Что касается мяса, то цены на свинину находятся почти на том же уровне, что и в прошлом году с незначительным снижением – от 160 гривень против 185 грн в прошлом году. При этом Гопка сообщил, что существенно выросла цена на говядину – с 230 до почти 300 гривень за килограмм. По его словам, это объясняется тем, что поголовье крупного рогатого скота снижается и много голов экспортируется.

В то же время цены на курятину растут, потому что значительную часть расходов составляет электроэнергия. Так, в 2023 году куриное филе продавали по 145 гривень, то теперь по 156.

Оптовые цены на овощи

ранний картофель дешевеет ведь предложения на рынке стало больше –30 гривень за килограмм;

молодая капуста – 8 гривень;

редис – 14,5 гривни;

огурцы – 26,5 гривни;

зеленый лук – 45 гривень

"Цены на овощи постепенно снижаются. Предложения достаточно, оно растет с каждой неделей", – объяснил Гопка.

Цены на фрукты

Эксперт отметил, что с сезонными фруктами ситуация несколько иная. Он указал, что яблоки будут дорожать, ведь их сезон начнется только в июле.

При этом он считает, что цены на клубнику и черешню будет в среднем на уровне прошлого года.

Цены на продукты в Украине 2024 - последние новости

29 мая стало известно, что в Украине сохранялась тенденция снижения цен на раннюю белокочанную капусту. При этом 31 мая стало известно, что цены на томаты в украинских тепличных комбинатах повысились до 60-75 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем неделей ранее.

Кроме того, растут цены на подсолнечное масло из-за ограниченного предложения на мировом рынке.

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