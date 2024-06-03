В прошлом году цены на клубнику начали снижаться уже в июне, и похожая ситуация ожидается в этом году.

В этом году сезон украинской клубники начался на несколько недель раньше из-за благоприятных погодных условий.

"Сейчас на оптовом рынке "Шувар" клубника стоит 60-65 грн за кг. Можно ожидать, что цены будут дальше снижаться в течение июня, достигая своего минимума в начале сезона консервации, что является благоприятным временем для закупки ягод для зимних запасов", - рассказала УНИАН руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" (г. Львов) Татьяна Попович.

По ее словам, сбор клубники начался на три недели раньше, чем обычно - уже в третьей декаде мая, что стало возможным благодаря аномально теплой весне.

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"Цены на клубнику в начале сезона колебались от 100 до 150 грн/кг. В течение сезона, особенно ближе к его пику, который приходится на вторую половину июня, цены снижаются из-за увеличения предложения на рынке", - пояснила эксперт.

Попович также отметила, что несмотря на то, что нынешние весенние заморозки несколько повредили часть урожая, ожидается, что цены будут очень близкими к прошлогодним.

Кроме того, она отметила, что сезон консервации обычно начинается в конце июня и в начале июля, когда цены на клубнику и другие сезонные ягоды достигают своего минимума.

"В прошлом году цены начали снижаться уже в июне, и похожая ситуация ожидается в этом году", - подчеркнула эксперт.

Цены на ягоды в Украине - последние новости

24 мая сообщалось о подорожании земляники. Качественную садовую землянику на рынке тогда предлагали к продаже по 65-100 грн/кг. Это в среднем на 27% дороже, чем в конце предыдущей рабочей недели.

В конце мая стало известно, что черешня стоила от 100 до 140 грн/ кг. При этом в начале сезона - 20 мая - средняя цена составляла 175 грн/кг.

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