В Украине подорожала земля: сколько стоит гектар

Отмечается, что самые низкие цены в Донецкой области.

Земля сельхозназначения в Украине существенно подорожала. В феврале цена гектара составила 57 659 гривень, что почти на 3000 гривень дороже, чем в январе.

По данным Опендатабот, стоимость гектара находится в пределах 16 428 - 133 578 гривень. Дороже всего земля стоит во Львовской области, а именно 133 578 гривень.

На втором месте по стоимости земли находится Киевская область с показателем в 110 094 гривни, а на третьем месте Ивано-Франковская – 105 491 гривня.

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В то же время самые низкие цены в Донецкой области. Здесь можно купить гектар земли в среднем за 16 428 гривень.

Кроме того, отмечается, что площадь проданной земли резко увеличилась. В феврале продали 27 018 га, что на 16 860 га больше, чем в январе.

Цена земли в Украине - последние новости

11 мая 2023 года стало известно, что стоимость земли в регионах, отдаленных от боевых действий, растет даже несмотря на полномасштабное вторжение Российской Федерации. С начала 2023 года цена земли сельхозназначения выросла в среднем на 20%.

С января по апрель 2023 года было заключено 13 000 сделок купли-продажи. В 2022 году количество сделок составило 53 000, хотя в большинстве регионов почти 6 месяцев не работали реестры. В 2021 году было примерно 66 000 сделок купли-продажи земельных участков.

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