Из Херсонской области в столицу отправилась баржа с арбузами (видео)

Арбузы с баржи появятся в столичных супермаркетах накануне Дня Независимости.

Вчера, 16 августа, в столицу Украины отправилась традиционная баржа с 300 тоннами херсонских арбузов. В нынешнем году на каждом из них есть специальная наклейка с QR-кодом, по которой можно узнать интересные факты о Херсоне и области.

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Об этом сообщает агропортал Eastfruit.

Когда ждать прибытия "полосатого груза"

Отмечается, что ориентировочно баржа с арбузами прибудет к терминалу в Переяславе Киевской области 21 августа. В столичных супермаркетах продукция появится накануне Дня Независимости 24 августа.

"Уже четыре года подряд арбузы из Херсонской области отправляются по Днепру в Киев", - говорится в сообщении.

Какие было прогнозы

В июле 2020 года цена на арбузы в Украине в среднем была на 31% выше, чем в аналогичный прошлогодний период. Эксперты прогнозировали, что дешевых арбузов в этом году не будет.

По состоянию на 5 августа арбузы в Украине подорожали втрое с начала сезона. Резкое подорожание эксперты объясняли неблагоприятной погодой, которая повлияла на созревание арбузов.



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